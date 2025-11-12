Ричмонд
Первая ракета «Союз-5» для проекта «Байтерек» доставлена на Байконур

Совместный проект Казахстана и России.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 ноя — Sputnik. «Роскосмос» сообщил о том, что первую ракету среднего класса «Союз-5» доставили на Байконур.

Первый пуск ракеты запланирован до конца 2025 года. Ракета «Союз-5» предназначена для запусков по совместному с Казахстаном проекту «Байтерек» автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков.

Как ранее сообщал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, казахстанская сторона взяла на себя обязательства по строительству стартового стола, а «Роскосмос» — по запуску новой ракеты «Союз-5».

Преимуществами новой ракеты в «Роскосмосе» называли невысокую стоимость запуска и высокую точность выведения полезной нагрузки. Стартовый комплекс позволяет вести подготовку и пуск в автоматическом режиме, чтобы минимизировать время нахождения ракеты на старте и увеличить точность соблюдения заданного времени запуска.

Ракета будет запускаться с модернизированной в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек» площадки номер 45 космодрома Байконур. Ранее оттуда запускали ракеты «Зенит».

Ранее сообщалось, что в рамках летных испытаний предполагается выполнить три пуска «Союза-5». После окончания летных испытаний планируется осуществлять не менее двух пусков «Союза-5» в год.