Первая ракета «Союз-5» для проекта «Байтерек» доставлена на Байконур

АСТАНА, 12 ноя — Sputnik. «Роскосмос» сообщил о том, что первую ракету среднего класса «Союз-5» доставили на Байконур.
Первый пуск ракеты запланирован до конца 2025 года. Ракета «Союз-5» предназначена для запусков по совместному с Казахстаном проекту «Байтерек» автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков.
Как ранее сообщал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, казахстанская сторона взяла на себя обязательства по строительству стартового стола, а «Роскосмос» — по запуску новой ракеты «Союз-5».
Преимуществами новой ракеты в «Роскосмосе» называли невысокую стоимость запуска и высокую точность выведения полезной нагрузки. Стартовый комплекс позволяет вести подготовку и пуск в автоматическом режиме, чтобы минимизировать время нахождения ракеты на старте и увеличить точность соблюдения заданного времени запуска.
Ракета будет запускаться с модернизированной в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек» площадки номер 45 космодрома Байконур. Ранее оттуда запускали ракеты «Зенит».
Ранее сообщалось, что в рамках летных испытаний предполагается выполнить три пуска «Союза-5». После окончания летных испытаний планируется осуществлять не менее двух пусков «Союза-5» в год.