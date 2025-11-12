Законопроект о звании «Почетный донор» разрабатывают в Хабаровском крае

Депутаты краевого парламента на постоянной основе ведут работу с населением: рассматривают жалобы и обращения, содействуют в решении проблемных вопросов. Депутат Законодательной думы Хабаровского края Александр Федчишин рассказал, какая помощь оказывается гражданам и о реализации молодежной политики в регионе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Александр Федчишин работает на одномандатном избирательном округе № 7, за ним закреплены части Железнодорожного и Краснофлотского районов. Как и его коллеги, депутат регулярно рассматривает обращения жителей и отрабатывает их в рамках своих полномочий.
— Одно из последних принятых решений касалось установки ограждения по просьбам жителей дома на улице Большая. Они несколько лет пытались этого добиться, но по разным причинам терпели неудачу. Установить ограждение люди были готовы сами, им нужны были только материалы. Совместно с администрацией города мы связались с представителями ТСЖ и предоставили им все необходимое, — рассказал Александр Федчишин.
В краевом парламенте ведется планомерная работа по разработке региональных законодательных инициатив, направленных, в том числе, на улучшение социального климата территории. Так, в настоящее время депутаты совместно с губернатором Дмитрием Демешиным готовят законопроект о введении звания «Почетный донор Хабаровского края».
— Я стал донором крови еще в студенчестве и сегодня организовываю донорские акции с коллегами и учащимися местных вузов. В 2025 году в Хабаровске состоялся международный форум по донорству крови и костного мозга. И поскольку по итогам 2024-го наш край вышел в лидеры донорского движения в России, было принято решение в качестве дополнительного поощрения и стимула для людей учредить звание «Почетный донор Хабаровского края». Проект закона сейчас находится на стадии разработки.
ШИРОКОЕ ПОЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
Еще одно ключевое направление работы депутатов краевого парламента — реализация молодежной политики, в рамках которой проводится масштабная кампания на базе хабаровских вузов и ссузов.
— Мы регулярно встречаемся с молодежью, рассказываем о работе депутатов и правительства Хабаровского края, о перспективах, которые открываются при поступлении в наши вузы. Многие думают, что хорошую карьеру можно сделать, только отучившись на западе страны, но это большое заблуждение. В Хабаровском крае у каждого есть возможность получить востребованную с учетом специфики региона профессию и найти работу в одной из ведущих отраслей.
Помимо этого, студентов знакомят с деятельностью местных молодежных общественных организаций, чтобы комплексно интегрировать будущее поколение в общественную жизнь города и края.
— Недавно завершился федеральный проект «Политзавод», в рамках которого молодежь со всех регионов, стремящаяся найти себя в политике, могла испытать свои силы и возможности в нескольких направлениях: лидер общественного мнения, SMM-специалист, менеджер проектов и других. На базе Высшей партийной школы «Единой России» они проходили интерактивные образовательные модули. В завершение проекта участники встретились с первыми лицами Хабаровского края: с вице-губернатором Сергеем Кузнецовым, председателем Законодательной думы Николаем Шевцовым, депутатом Государственной думы РФ Максимом Ивановым, которые рассказали о своем пути в политике и общественной деятельности, чтобы воодушевить ребят и дать понять, что добиться успеха на профессиональном поприще — это только полдела. Нужно суметь проявить себя и в общественной жизни, ведь это не менее важное направление.
Так, одна из целей молодежной политики в Хабаровском крае — закрепить молодых людей в регионе, предоставив им широкий спектр форм развития.