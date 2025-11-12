Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются снегопады

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Снегопады, переходящие в ледяные дожди, ожидаются в Москве в начале следующей недели, сформируется временный снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В ночь на понедельник тоже малооблачно и заморозки, а днем теплый фронт принесет снегопады, переходящие в ледяные дожди и дожди, после обеда 0 — плюс 3. На московской земле успеет появиться временный снежный покров высотой не более 1−3 сантиметра, который, впрочем, еще растает», — рассказал Тишковец.