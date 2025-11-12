Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются снегопады

Тишковец: в Москве в начале следующей недели ожидаются снегопады и ледяные дожди.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Снегопады, переходящие в ледяные дожди, ожидаются в Москве в начале следующей недели, сформируется временный снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на понедельник тоже малооблачно и заморозки, а днем теплый фронт принесет снегопады, переходящие в ледяные дожди и дожди, после обеда 0 — плюс 3. На московской земле успеет появиться временный снежный покров высотой не более 1−3 сантиметра, который, впрочем, еще растает», — рассказал Тишковец.