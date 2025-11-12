Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проекты ТОС успешно реализуются в Хабаровском районе

В посёлках и сёлах появляются места притяжения жителей.

Источник: Хабаровский край сегодня

Территориальные общественные самоуправления (ТОС) активно функционируют практически в каждом населенном пункте Хабаровского района. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», количество таких объединений ежегодно увеличивается, и параллельно растут объемы финансирования из краевого бюджета на реализацию их инициатив.

Например, ТОС «Победа» в одноименном поселке успешно завершился проект обустройства сквера «Единство времен». Работы проводились поэтапно. Создана удобная пешеходная зона, благоустроены тротуары и установлена современная система освещения. Территория центральной площади также приведена в порядок.

Во втором этапе проекта «Причал надежды» в селе Пасека появились новые элементы инфраструктуры: установлены качели и скамейки.

Завершен и проект ТОС «Лукоморье» в рабочем поселке Корфовский. Проект «Спорт для всех» победил в конкурсе инициатив развития территориального общественного самоуправления Хабаровского края в 2024 году. Благодаря активной гражданской позиции местных жителей, финансовой поддержке правительства региона и дополнительным средствам из местного бюджета Корфовского поселения было выделено около 288 тысяч рублей.

Первоначально силами ТОС «Лукоморье» обустроили спортивную площадку на пустующем участке возле дома № 17 по улице Приморская. Затем на данном пространстве установили универсальное оборудование: турники, брусья, шведские стенки, гимнастическое кольцо и баскетбольное кольцо. Эти меры позволяют жителям заниматься спортом всей семьей.

Планируется продолжить развитие инициативы. Жители намерены реализовать следующий этап комплексного благоустройства своей территории, предусматривающий создание системы водоотвода вдоль улицы Приморская.