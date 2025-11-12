Проекты ТОС успешно реализуются в Хабаровском районе

Территориальные общественные самоуправления (ТОС) активно функционируют практически в каждом населенном пункте Хабаровского района. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», количество таких объединений ежегодно увеличивается, и параллельно растут объемы финансирования из краевого бюджета на реализацию их инициатив.
Например, ТОС «Победа» в одноименном поселке успешно завершился проект обустройства сквера «Единство времен». Работы проводились поэтапно. Создана удобная пешеходная зона, благоустроены тротуары и установлена современная система освещения. Территория центральной площади также приведена в порядок.
Во втором этапе проекта «Причал надежды» в селе Пасека появились новые элементы инфраструктуры: установлены качели и скамейки.
Завершен и проект ТОС «Лукоморье» в рабочем поселке Корфовский. Проект «Спорт для всех» победил в конкурсе инициатив развития территориального общественного самоуправления Хабаровского края в 2024 году. Благодаря активной гражданской позиции местных жителей, финансовой поддержке правительства региона и дополнительным средствам из местного бюджета Корфовского поселения было выделено около 288 тысяч рублей.
Первоначально силами ТОС «Лукоморье» обустроили спортивную площадку на пустующем участке возле дома № 17 по улице Приморская. Затем на данном пространстве установили универсальное оборудование: турники, брусья, шведские стенки, гимнастическое кольцо и баскетбольное кольцо. Эти меры позволяют жителям заниматься спортом всей семьей.
Планируется продолжить развитие инициативы. Жители намерены реализовать следующий этап комплексного благоустройства своей территории, предусматривающий создание системы водоотвода вдоль улицы Приморская.