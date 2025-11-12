Проекты ТОС успешно реализуются в Хабаровском районе

Завершен и проект ТОС «Лукоморье» в рабочем поселке Корфовский. Проект «Спорт для всех» победил в конкурсе инициатив развития территориального общественного самоуправления Хабаровского края в 2024 году. Благодаря активной гражданской позиции местных жителей, финансовой поддержке правительства региона и дополнительным средствам из местного бюджета Корфовского поселения было выделено около 288 тысяч рублей.