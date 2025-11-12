В двух посёлках под Омском преобразились пляжные зоны отдыха

В 2026 году жители Полтавки и посёлка Ачаирский смогут оценить обновлённые пляжи, благоустройство которых завершилось этой осенью. Два проекта были реализованы в рамках программы инициативного бюджетирования.
В Ачаирском преобразилась пляжная зона на берегу реки. Раньше спуск к воде был неудобным и даже опасным из-за высокого обрывистого склона. По инициативе местных жителей здесь смонтировали удобную лестницу и укрепили склон. Теперь на пляже оборудованы смотровые площадки, зона отдыха отсыпана песком, тропинки выложены плиткой, установлены скамейки.
Не менее масштабные работы завершились в Полтавке, где благоустроили берег озера Караката. Здесь появилась современная зона отдыха с лежаками, кабинками для переодевания, беседками для пикников и спортивно-игровой площадкой. Для комфорта и безопасности установлены системы освещения и видеонаблюдения, оборудована площадка для сбора мусора.
Всего в 2025 году в районах Омской области в рамках программы инициативного бюджетирования реализуется 44 проекта.
Ранее в Любинском районе завершилось преображение береговой линии озера Старица в Красном Яре. Теперь здесь есть всё для полноценного отдыха у воды.