В двух посёлках под Омском преобразились пляжные зоны отдыха

Не менее масштабные работы завершились в Полтавке, где благоустроили берег озера Караката. Здесь появилась современная зона отдыха с лежаками, кабинками для переодевания, беседками для пикников и спортивно-игровой площадкой. Для комфорта и безопасности установлены системы освещения и видеонаблюдения, оборудована площадка для сбора мусора.