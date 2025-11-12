Ричмонд
В Красноярске пройдет вечер Вебера и Рахманинова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 30 ноября в 18:00 в Малом концертном зале имени Ивана Шпиллера Красноярской краевой филармонии состоится концерт, посвящённый творчеству Карла Марии фон Вебера и Сергея Рахманинова.

Источник: НИА Красноярск

В программе — произведения, объединяющие два разных мира романтизма. В первом отделении прозвучат «Приглашение к танцу» и Концерт № 2 для кларнета с оркестром ми-бемоль мажор Вебера, во втором — симфоническая фантазия «Утёс» и Концерт № 1 для фортепиано с оркестром фа-диез минор Рахманинова.

Исполнители — Красноярский академический симфонический оркестр под управлением маэстро Владимира Ланде. Солисты: лауреат международных конкурсов Лев Журавский (кларнет), заслуженный артист России Мирослав Култышев (фортепиано).

Художественный руководитель проекта — народный артист России, профессор Сергей Ролдугин, сообщает пресс-служба Красноярской краевой филармонии.