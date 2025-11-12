В Красноярске пройдет вечер Вебера и Рахманинова

В программе — произведения, объединяющие два разных мира романтизма. В первом отделении прозвучат «Приглашение к танцу» и Концерт № 2 для кларнета с оркестром ми-бемоль мажор Вебера, во втором — симфоническая фантазия «Утёс» и Концерт № 1 для фортепиано с оркестром фа-диез минор Рахманинова.