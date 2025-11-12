Зарегистрирована магнитная буря планетарного масштаба

«Имеющиеся данные мировых прогностических центров не отражают текущую ситуацию в магнитосфере Земли и, скорее всего, прогноз будет пересчитан в ближайшее время. Однако и имеющиеся данные ожидают магнитные бури от сильного до очень сильного уровня G3-G4, продолжительностью около двух суток — 12 и 13 ноября», — добавил синоптик.