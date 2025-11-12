Челябинцы заметили в небе необычное проявление природного явления. Фото

«В Уйском районе Челябинской области ночью можно было наблюдать северное сияние. Обычно свечение было зеленое, этот цвет самый распространенный, но в этот раз было что-то просто невообразимое — светило фиолетовым, розовым, красным и желтым», — рассказал URA.RU читатель.