В Хабаровске создают новые муралы в честь дальневосточных героев

«Рисуется довольно комфортно. Такой приятный морозец. Ну и вообще, мне очень нравится работать в Хабаровске, — рассказывает художник. — После мурала Василевского Сергей Анатольевич захотел, чтобы в городе были герои дальневосточники. Это его идея. Я сделал эскиз и выбрал стену. Стена сложная, много углов, но её текстура позволяет краске “въедаться” и делает изображение живучим».