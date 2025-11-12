В Хабаровске создают новые муралы в честь дальневосточных героев

В Хабаровске продолжается работа над новыми муралами, посвящёнными героям-дальневосточникам, — сообщает телеграм-канал Мэрия Хабаровска.
Они создаются в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества, объявленный Президентом России Владимиром Путиным.
Художник Василий Шершон уже создал портрет Маршала Советского Союза Александра Василевского. Сейчас ведётся работа над новым муралом, который увековечит образы двух выдающихся дальневосточников: Петра Кагыкина, одного из первых водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом, и снайпера Максима Пассара, уничтожившего более 200 фашистов.
«Рисуется довольно комфортно. Такой приятный морозец. Ну и вообще, мне очень нравится работать в Хабаровске, — рассказывает художник. — После мурала Василевского Сергей Анатольевич захотел, чтобы в городе были герои дальневосточники. Это его идея. Я сделал эскиз и выбрал стену. Стена сложная, много углов, но её текстура позволяет краске “въедаться” и делает изображение живучим».
Шершон отмечает, что композиция объединяет разные роды войск под общим названием «Герои Дальневосточной войны»:
«Это наш известный пограничник, один из первых установивший флаг на Рейхстаге, и снайпер Максим Пассар. Я хорошо экипирован, у меня зимняя амуниция, самая лучшая вышка и стена, работаем до темна, с утра до вечера».
Кроме того, по договорённости с художником планируется создать ещё два мурала в центре Хабаровска с портретами маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.
«У нас проект “Муралы Победы”. Сейчас мы постепенно расширяем его на всю Россию», — добавляет Шершон.
«Эти произведения искусства станут не только украшением нашего города, но и важным напоминанием о нашей истории и героях, которыми мы по праву гордимся», — подчеркнули в администрации Хабаровска.