Власти бесплатно раздают в Башкирии участки земли: но не всем

Получить землю бесплатно смогут льготники. Это нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. К слову, последние две категории граждан вместо получения участка могут рассчитывать на единовременную выплату в 250 тысяч рублей.