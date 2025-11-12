Ричмонд
Власти бесплатно раздают в Башкирии участки земли: но не всем

Жителям Башкирии бесплатно раздают земельные участки.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Башкирии предоставляют землю под строительство жилья. Некоторые получат ее бесплатно. Об этом сообщила администрация Иглинского района.

Речь идет о земле в селе Алаторка. В общей сложности чиновники раздают семь участков.

Получить землю бесплатно смогут льготники. Это нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. К слову, последние две категории граждан вместо получения участка могут рассчитывать на единовременную выплату в 250 тысяч рублей.

