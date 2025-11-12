Выплата пенсионных взносов: что изменится с 1 января 2026 года

определения выплат и доходов, с которых не удерживаются обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в ЕНПФ, и которые не учитываются при осуществлении обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР); установления оператора интернет-платформы агентом по уплате ОПВ за физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ или мобильных приложений платформенной занятости; введения нового понятия: лица, применяющие специальный налоговый режим (СНР) для самозанятых; определения объекта для исчисления ОПВ, порядка исчисления, применения ставки и установления срока уплаты ОПВ физическими лицами, применяющими СНР для самозанятых;определения порядка направления органом госдоходов уведомления о сумме задолженности по ОПВ и ОППВ в случае образования задолженности размером более 6-кратного месячного расчетного показателя, а также принятия мер в случае непогашения задолженности.