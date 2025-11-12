Кайрат Нуртас вдохновил москвичку изучать казахский язык

Известно, что Кристина Юдина родилась и живет в Москве.
Девушка, отвечая на вопросы ведущего проекта President, уточнила, что последние два года изучает казахский язык.
Интерес к казахской культуре у девушки появился после знакомства с Алматы в поисках платья на выпускной и прослушивания песен Кайрата Нуртаса.
На вопрос, почему выбор пал именно на этого исполнителя, она заявила, что просмотрела его интервью: исполнитель показался ей забавным и задорным.
Также Юдина напела несколько строчек своей любимой песни под названием «Байқа».
Комментаторы неоднозначно отреагировали на видео. Если одни сделали замечания касательно произношения, то другие пожелали удачи и посоветовали ни на кого не обращать внимания.