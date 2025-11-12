Ричмонд
Кайрат Нуртас вдохновил москвичку изучать казахский язык

Казахстанский журналист Адиль Балтабаев, освещающий деятельность президента страны Касым-Жомарта Токаева, во время визита в Москву провел интересную беседу со студенткой Московского государственного института международных отношений (МГИМО), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Известно, что Кристина Юдина родилась и живет в Москве.

Девушка, отвечая на вопросы ведущего проекта President, уточнила, что последние два года изучает казахский язык.

Интерес к казахской культуре у девушки появился после знакомства с Алматы в поисках платья на выпускной и прослушивания песен Кайрата Нуртаса.

На вопрос, почему выбор пал именно на этого исполнителя, она заявила, что просмотрела его интервью: исполнитель показался ей забавным и задорным.

Также Юдина напела несколько строчек своей любимой песни под названием «Байқа».

Комментаторы неоднозначно отреагировали на видео. Если одни сделали замечания касательно произношения, то другие пожелали удачи и посоветовали ни на кого не обращать внимания.