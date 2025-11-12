Трезвость рулит. В Омске стартует масштабная акция «Твоя мера — 0 промилле»

Мероприятие проходит в рамках всероссийской акции, организованной компанией «Напитки Вместе», которая стартует в Омске 13 ноября.
Круглый стол, посвящённый презентации кампании, прошёл 11 ноября. В мероприятии приняли участие представители власти, правоохранительных органов, эксперты в области безопасности дорожного двиения, спорта, образования и бизнес-сообщества.
Одним из главных направлений проекта является обеспечение безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей. Акция «Твоя мера — 0 промилле» предусматривает разработку учебных модулей для автошкол, проведение региональных активностей для водителей, организацию экспертных круглых столов. Второе направление — «Меру знать надо» — информационно-просветительская кампания по развитию культуры ответственного потребления алкоголя в целом.
Цифры тревоги.
Статистика, озвученная врио начальника УГИБДД по Омской области Александром Барановым, подтверждает масштаб проблемы. С января по октябрь 2025 года на территории региона зарегистрировано 3052 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 102 человека. 2708 участников получили травмы различной степени тяжести.
«К сожалению, из этого количества ДТП зарегистрировано 141, в которых 16 человек погибли и 211 человек получили ранения различной степени тяжести. Это те ДТП, где водители управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения», — констатировал Баранов.
Директор ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог “Сибирь” Константин Томилов сообщил, что на федеральных трассах, где последствия ДТП особенно тяжелы, более 6% аварий происходят по вине пьяных водителей.
Несмотря на общее снижение аварийности, в ряде районов наблюдается рост подобных происшествий. Только в Исилькульском районе количество ДТП с нетрезвыми водителями выросло с 4 до 10. С начала года инспекторами отстранено от управления 3772 водителя, а в отношении 548 возбуждены уголовные дела за повторное нарушение.
Инициатива бизнеса.
Для системного решения проблемы компания «Напитки Вместе» инициировала социальный проект «Твоя мера — 0 промилле» при консультационной поддержке Госавтоинспекции, Минпросвещения и ДОСААФ. Как подчеркнул исполнительный директор омского филиала компании Роман Перцев, проект направлен на формирование культуры ответственного поведения на дорогах.
«Кампания охватит 11 регионов России, включая Омск. Её ключевая цель — донести простую и ясную мысль: “Человек должен садиться за руль только в трезвом состоянии, потому что автомобиль — это опасный производственный объект”. Второе направление проекта — популяризация ответственного потребления алкоголя в принципе», — отметил он.
Акция затронет автошколы, где внедрят обучающие уроки, публичные пространства с интерактивами для семей и молодёжи, где каждый сможет примерить «пьяные очки», имитирующие состояние опьянения. А вдоль дорог разместят масштабные баннеры, напоминающими об опасности вождения в нетрезвом виде.
«Мы предоставляем специальные очки, чтобы человек в трезвом состоянии и в полной ясности ума понял, как он будет себя чувствовать в состоянии алкогольного опьянения», — пояснил Перцев. Кроме того, будет создан образовательный фильм для автошкол по всей стране.
Меры и воспитание.
Представитель Министерства образования Омской области Анжелика Торопова рассказала о системной профилактической работе с детьми и подростками, но отметила, что для воздействия на молодёжь нужны современные форматы. «Короткие видеоролики в транспорте, на остановках, в соцсетях — это действенный метод», — считает она.
Единственно верной стратегией в борьбе с пьянством за рулём спикеры считают формирование в обществе атмосферы тотальной нетерпимости к этому преступлению. Нетрезвый водитель — это не просто нарушитель общественного порядка, а потенциальный убийца.
Жёсткую позицию занял депутат Омского горсовета Юрий Козловский: «Кроме как выявлять и наказывать, на мой взгляд, не работает ничего». Он видит результат в ограничении ночной продажи алкоголя и усилении рейдов.
Директор академии вождения Станислав Бершауэр заявил, что ещё на этапе обучения вождению важно делать акцент на недопустимости употребления за рулём даже малых доз алкоголя.
Особый акцент на важность личного примера и работы в семье сделали представители спортивного и экспертного сообщества. Председатель региональной федерации автомобильного спорта Александр Фабрициус отметил: «Профессионал понимает, что малейшая доза алкоголя за рулём — это смерть. Мы будем проводить мастер-классы с чемпионами, чтобы наглядно показывать, как алкоголь влияет на реакцию и координацию».
Объединив усилия государства, бизнеса и общества, омичи надеются изменить ситуацию на дорогах и сформировать устойчивую социальную норму: единственно допустимая мера алкоголя для водителя — ноль промилле.
Тренер по защитному вождению и автоспортсмен Василий Залознов добавил, что необходимо каждому донести простую мысль: пьяный за рулём — это преступник, и каждый в своём кругу общения обязан формировать атмосферу нулевой терпимости к этому.