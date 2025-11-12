Впервые в Хабаровске стартовал Кубок России по северному многоборью

«Кубок России по северному многоборью — это не только соревнования. Это история и про традиции, и про культуру, и про объединение народов. Тем более это все в преддверии 2026 года, который нашgПрезидент Владимир Владимирович Путин объявил годом единства народов России. Наша задача показать людям сакральность наших малочисленных народов, их культуру, традиции. Это наша история, которую нужно хранить, знать и помнить», — отметил министр спорта края Дмитрий Чикунов.