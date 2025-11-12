Впервые в Хабаровске стартовал Кубок России по северному многоборью

В универсальном краевом спортивном комплексе Хабаровска стартовал Кубок России по северному многоборью (6+), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Это комплексное состязание по нескольким национальным дисциплинам проходит в Хабаровском крае впервые.
«Борьбу за медали будут вести около 100 спортсменов из 9 регионов России. Это Хабаровский, Красноярский края, Магаданская, Сахалинская области, Якутия, Чукотка, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-ненецкий и Ненецкий автономные округа», — говорится в сообщении.
В спортивную программу турнира вошли традиционные национальные дисциплины — метание топора на дальность, метание тынзяна на хорей, тройной национальный прыжок, прыжки через нарты, бег с палкой по пересеченной местности.
Соревнования отвечают целям и задачам президентской госпрограммы «Спорт России».
«Кубок России по северному многоборью — это не только соревнования. Это история и про традиции, и про культуру, и про объединение народов. Тем более это все в преддверии 2026 года, который нашgПрезидент Владимир Владимирович Путин объявил годом единства народов России. Наша задача показать людям сакральность наших малочисленных народов, их культуру, традиции. Это наша история, которую нужно хранить, знать и помнить», — отметил министр спорта края Дмитрий Чикунов.
Соревнования Кубка России будут проходить до 16 ноября. В первый день спортсмены выявят сильнейших в тройном национальном прыжке. Завтра, 13 ноября, на комплексе «Юность» пройдут соревнования по бегу с палкой. Затем 14 и 15 ноября участники будут состязаться в метаниях топора на дальность и тынзяна на хорей. Эти дисциплины пройдут на базе ДОСААФ. В заключительный день Кубка страны в спорткомплексе «Авангард» определятся победители в прыжках через нарты.
Добавим, что в 2018 году Хабаровский край принимал Первенство России по северному многоборью среди юношей и девушек. Сегодня северное многоборье развивается в районах Крайнего Севера, активно занимаются им в 15 субъектах Российской Федерации.
