«Голос Казахстана»: Роза Рымбаева показала видео из Москвы

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева показала, как проходит репетиция перед гала-концертом в Государственном академическом Большом театре Москвы. Концерт мастеров искусств Казахстана состоится сегодня, 12 ноября.
На кадрах, которыми Роза Рымбаева поделилась в своем блоге в Instagram, можно увидеть, как певица поет на сцене под аккомпанемент оркестра.
«Роза Рымбаева — любимая наша певица на протяжении 50 лет», «Профессионал своего дела, с годами Роза Куанышевна все краше и краше», «Голос Казахстана», «Легендарная певица», «Шикарная женщина, голос, наша молодость», «Роза Куанышевна, браво! Вечно молодая!» — пишут в Сети под видео.