«Голос Казахстана»: Роза Рымбаева показала видео из Москвы

«Роза Рымбаева — любимая наша певица на протяжении 50 лет», «Профессионал своего дела, с годами Роза Куанышевна все краше и краше», «Голос Казахстана», «Легендарная певица», «Шикарная женщина, голос, наша молодость», «Роза Куанышевна, браво! Вечно молодая!» — пишут в Сети под видео.