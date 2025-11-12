Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Голос Казахстана»: Роза Рымбаева показала видео из Москвы

Певица Роза Рымбаева показала в соцсети кадры из Москвы, куда она прилетела, чтобы выступить на гала-концерте в рамках Дней культуры Казахстана в России, передает NUR.KZ.

Источник: Соцсети

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева показала, как проходит репетиция перед гала-концертом в Государственном академическом Большом театре Москвы. Концерт мастеров искусств Казахстана состоится сегодня, 12 ноября.

На кадрах, которыми Роза Рымбаева поделилась в своем блоге в Instagram, можно увидеть, как певица поет на сцене под аккомпанемент оркестра.

«Роза Рымбаева — любимая наша певица на протяжении 50 лет», «Профессионал своего дела, с годами Роза Куанышевна все краше и краше», «Голос Казахстана», «Легендарная певица», «Шикарная женщина, голос, наша молодость», «Роза Куанышевна, браво! Вечно молодая!» — пишут в Сети под видео.