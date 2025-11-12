Ричмонд
Скончалась актриса из «Династии» и «Сумеречной зоны» Бетти Харфорд

Актриса Бетти Харфорд, сыгравшая экономку Хильду Гуннерсон в популярном сериале «Династия», скончалась на 99-м году жизни.

Актриса Бетти Харфорд, сыгравшая экономку Хильду Гуннерсон в популярном сериале «Династия», скончалась на 99-м году жизни. О её смерти сообщила подруга Венди Митчелл, пишет Variety.

Харфорд не стало 2 ноября, однако подробности не раскрываются — неизвестны ни причины смерти, ни дата похорон.

За девять лет участия в «Династии» актриса стала узнаваемой телевидением, а до этого запомнилась зрителям по роли секретарши профессора Кингсфилда в фильме «Бумажная погоня».

Бетти Харфорд родилась в Нью-Йорке и начала карьеру в 1950-х на радио. Позже снялась в культовых проектах — «Театр Альфреда Хичкока», «Сумеречная зона», «Доктор Килдейр». В её фильмографии также значатся «Спартак», «Китайский синдром» и «Дикий и невинный».

Актриса была дважды замужем — за скульптором Оливером Эндрюсом и актёром Алеком де Назоди. У неё остались сын и двое внуков.

