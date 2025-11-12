Скончалась актриса из «Династии» и «Сумеречной зоны» Бетти Харфорд

Бетти Харфорд родилась в Нью-Йорке и начала карьеру в 1950-х на радио. Позже снялась в культовых проектах — «Театр Альфреда Хичкока», «Сумеречная зона», «Доктор Килдейр». В её фильмографии также значатся «Спартак», «Китайский синдром» и «Дикий и невинный».