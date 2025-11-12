В Башкирии мать и дочь одновременно стали мамами

Как ранее сообщал Башинформ, правительство Башкирии утвердило региональную программу «Повышение рождаемости на территории РБ на период до 2027 года». В ближайшие три года на реализацию этой программы будет выделено более 9,2 млрд рублей. Из них около 3,8 млрд направят уже в этом году, в последующие два года — по 2,7 млрд рублей ежегодно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.