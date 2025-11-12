Ричмонд
В Башкирии мать и дочь одновременно стали мамами

В Уфе произошел интересный случай в Республиканском клиническом перинатальном центре. Мать и дочь стали мамами почти в один день.

Источник: пресс-служба / перинатальный центр РКПЦ Уфы

Дочь родила очаровательную девочку. Её мама снова ощутила радость материнства — на свет появился крепкий и здоровый мальчик. Кстати, это уже шестой ребёнок в её семье.

«Такое редкое совпадение напоминает, как прекрасна преемственность жизни. От всей души поздравляем обеих мам и их малышей. Пусть каждый новый день дарит им здоровье, радость и безграничное счастье. Эта история уже вошла в летопись нашего центра — ещё одно яркое подтверждение того, как удивительна и прекрасна жизнь», — отметили в пресс-службе РКПЦ минздрава Башкирии.

Как ранее сообщал Башинформ, правительство Башкирии утвердило региональную программу «Повышение рождаемости на территории РБ на период до 2027 года». В ближайшие три года на реализацию этой программы будет выделено более 9,2 млрд рублей. Из них около 3,8 млрд направят уже в этом году, в последующие два года — по 2,7 млрд рублей ежегодно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.