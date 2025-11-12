В Приморье по нацпроекту открыли три медучреждения

Современный ФАП открыли после модернизации и в селе Заречное Октябрьского округа. Медики могут обслуживать в нем до 1 тысячи человек, в том числе пациентов из соседних сёл. Фельдшеры проводят в пункте вакцинацию и профилактические осмотры, а также флюорографию на передвижном флюорографе.