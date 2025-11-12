Главные новости в Молдове на утро среды, 12 ноября 2025:
1. Не все в Молдове переживут ближайший год: Нас ждут ежедневный рост цен, тарифов и услуг.
2. Папа у Ингрид силен в математике: Дети в молдавских будут учиться считать по учебнику из Эстонии.
3. Провал правления ПАС: Почему МВФ прекратил финансирование, оставив Молдову с долгами и без доверия.
4. Трагедии можно было избежать: Если бы правительство Молдовы вовремя решило судьбу гостиницы «Националь», где погибла 13-летняя девочка, здание не стало бы угрозой для жизни детей.
5. Аномальный ноябрь: В Молдове нет солнца, но при +12 градусах — даже тепло, хотя и сыро.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Папа у Ингрид силен в математике: Дети в молдавских будут учиться считать по учебнику из Эстонии.
Министерство просвещения Молдовы решило не издавать новый школьный учебник по математике, а «приобрести, перевести и локализовать» эстонский (далее…).
Не все в Молдове переживут ближайший год: Нас ждут ежедневный рост цен, тарифов и услуг.
В последнее время мы практически каждый день слышим о новом повышении цен, и эти повышения легко скрыть от глаз людей (далее…).
Скоро и селедка вслед за скумбрией станет в Молдове деликатесом: Как и рыбку съесть, и сэкономить в период всеобщего обнищания — несколько дельных советов.
Скоро и селёдка станет деликатесом — запасаемся (далее…).