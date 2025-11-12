Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 12 ноября 2025: Из-за роста цен и тарифов не все в Молдове переживут ближайший год; почему в школах Молдовы будут учиться математике по эстонскому учебнику; МВФ прекратил финансирова

Главные новости в Молдове на утро среды, 12 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове на утро среды, 12 ноября 2025:

1. Не все в Молдове переживут ближайший год: Нас ждут ежедневный рост цен, тарифов и услуг.

2. Папа у Ингрид силен в математике: Дети в молдавских будут учиться считать по учебнику из Эстонии.

3. Провал правления ПАС: Почему МВФ прекратил финансирование, оставив Молдову с долгами и без доверия.

4. Трагедии можно было избежать: Если бы правительство Молдовы вовремя решило судьбу гостиницы «Националь», где погибла 13-летняя девочка, здание не стало бы угрозой для жизни детей.

5. Аномальный ноябрь: В Молдове нет солнца, но при +12 градусах — даже тепло, хотя и сыро.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Папа у Ингрид силен в математике: Дети в молдавских будут учиться считать по учебнику из Эстонии.

Министерство просвещения Молдовы решило не издавать новый школьный учебник по математике, а «приобрести, перевести и локализовать» эстонский (далее…).

Не все в Молдове переживут ближайший год: Нас ждут ежедневный рост цен, тарифов и услуг.

В последнее время мы практически каждый день слышим о новом повышении цен, и эти повышения легко скрыть от глаз людей (далее…).

Скоро и селедка вслед за скумбрией станет в Молдове деликатесом: Как и рыбку съесть, и сэкономить в период всеобщего обнищания — несколько дельных советов.

Скоро и селёдка станет деликатесом — запасаемся (далее…).