Комета 3I/Atlas могла попасть в Солнечную систему из-за возмущений гравитации

«Нельзя сказать, от какой именно звезды она к нам прилетела, поскольку ее возраст оценивается в несколько миллиардов лет, за которые она успела преодолеть очень большое расстояние по орбите вокруг центра галактики. Однако, вероятно, она была выброшена из какой-либо звездной системы в результате гравитационных возмущений при сближении с крупной планетой из этой системы либо с самой звездой», — сказал собеседник агентства.