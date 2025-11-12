За охрану недостроенного омского метро бюджет заплатит 3,4 млн

Охранять недострой за такую цену будет ООО «Азимут 69» — зарегистрированная в Твери частная охранная организация. Согласно конкурсной документации контракт с компанией заключен на полгода. Срок выполнения работ — с 1 января по 31 июля 2026 года. Охране подлежат две недостроенных станции метрополитена: «Кристалл» и «Заречная», охранники должны находиться там круглосуточно.