За охрану недостроенного омского метро бюджет заплатит 3,4 млн

Региональное Управление заказчика по строительству транспортных объектов и технических сооружений подвело итоги аукциона по выбору подрядчика на охрану недостроенного омского метро. В 2026 году эти работы обойдутся бюджету в 3, 4 млн рублей.
Охранять недострой за такую цену будет ООО «Азимут 69» — зарегистрированная в Твери частная охранная организация. Согласно конкурсной документации контракт с компанией заключен на полгода. Срок выполнения работ — с 1 января по 31 июля 2026 года. Охране подлежат две недостроенных станции метрополитена: «Кристалл» и «Заречная», охранники должны находиться там круглосуточно.
Отметим, что первоначальная стоимость контракта составляла 4 млн.