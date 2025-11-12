Магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю

На фоне происходящих событий над планетой формируется одна из самых мощных за последние годы зон полярных сияний. Специалисты отмечают, что в настоящий момент пик этого явления наблюдается в западном полушарии, охватывая территорию США и Канады.
«В настоящий момент сохраняется надежда, что на наблюдающемся экстремальном уровне находятся параметры лишь фронтальных структур плазмы, и далее интенсивность воздействия на Землю хоть немного снизится», — отметили в лаборатории.
Напомним, что 10 ноября на Солнце была зафиксирована вспышка последнего класса мощности. Колебания такого уровня могут вызвать геомагнитные возмущения, что, в свою очередь, влияет на работу систем связи, навигации и энергосетей.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.