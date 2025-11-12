Лукашенко отметил, что академия открыла свои двери в год Великой Победы и внесла значительный вклад в восстановление мирной жизни. Президент сказал, что учебное заведение готовило кадры для отечественной сферы культуры и воспитало целую плеяду талантливых мастеров. Он добавил, что выпускники Академии искусств своим высоким профессионализмом, верностью традициям и непрерывным творческим поиском новых идей прославили свою альма-матер и художественную школу Беларуси. Также Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси является источником вдохновения.