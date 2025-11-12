Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси является источником вдохновения, сообщила пресс-служба президента.
Так, 12 ноября белорусским лидером были направлены поздравления коллективу Белорусской государственной академии искусств с 80-летием со дня основания учреждения образования.
Лукашенко отметил, что академия открыла свои двери в год Великой Победы и внесла значительный вклад в восстановление мирной жизни. Президент сказал, что учебное заведение готовило кадры для отечественной сферы культуры и воспитало целую плеяду талантливых мастеров. Он добавил, что выпускники Академии искусств своим высоким профессионализмом, верностью традициям и непрерывным творческим поиском новых идей прославили свою альма-матер и художественную школу Беларуси. Также Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси является источником вдохновения.
— Глава государства уверен, что и впредь академия будет оставаться источником вдохновения для всех, кто любит свою Родину и бережно сохраняет национальные духовные ценности, — сказано в поздравлении.
Накануне Александр Лукашенко обратился к народу Польши, сказав, что поляки видят и хорошо понимают.