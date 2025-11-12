Воры проникли в Национальный музей Дамаска и похитили шесть древних мраморных статуй

Воры проникли в национальный музей в столице Сирии Дамаске и украли несколько статуй времен Древнего Рима. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил телеканал AlArabiya.
Уточняется, что кража произошла в воскресенье вечером, но обнаружили ее работники музея рано утром в понедельник. Одна из дверей была сломана, а несколько статуй, относящихся к римской эпохе, отсутствовали.
— Часть музея, где были украдены статуи, представляет собой красивый и исторически богатый отдел с артефактами, относящимися к эллинистическому, римскому и византийскому периодам, — сказал бывший глава правительственного департамента древностей и музеев Маамун Абдулкарим.
Местные правоохранительные органы продолжают расследование, передает телеканал.
