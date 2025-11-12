Ричмонд
Воры проникли в Национальный музей Дамаска и похитили шесть древних мраморных статуй

Воры проникли в национальный музей в столице Сирии Дамаске и украли несколько статуй времен Древнего Рима. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил телеканал AlArabiya.

Уточняется, что кража произошла в воскресенье вечером, но обнаружили ее работники музея рано утром в понедельник. Одна из дверей была сломана, а несколько статуй, относящихся к римской эпохе, отсутствовали.

— Часть музея, где были украдены статуи, представляет собой красивый и исторически богатый отдел с артефактами, относящимися к эллинистическому, римскому и византийскому периодам, — сказал бывший глава правительственного департамента древностей и музеев Маамун Абдулкарим.

Местные правоохранительные органы продолжают расследование, передает телеканал.

Ранее французская полиция задержала семь человек, подозреваемых в ограблении Лувра 19 октября. При этом украденные драгоценности так и не нашли. Как идет расследование этого громкого ограбления — в материале «Вечерней Москвы».

Молодой человек облил водой картины и порвал гобелены в самом крупном художественном музее Нью-Йорка — Метрополитен-музее. Реставрационные работы обойдутся в одну тысячу долларов. Сообщений о пострадавших не поступало.

