На Земле наблюдается очень сильная магнитная буря планетарного масштаба

Специалисты зарегистрировали сильную магнитную бурю уровня G4.7, вызванную приходом к Земле первого из трех плазменных облаков. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из 3-х плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней», — сообщают учёные.
Нынешний уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего ⅓ балла.
По данным специалистов, текущая геомагнитная обстановка существенно расходится с прогнозами. Ожидалось, что ночью к Земле подойдёт лишь первый, самый слабый, из трёх ожидаемых плазменных выбросов, который должен был вызвать лишь слабые бури уровня G1-G2. Основной пик геомагнитной активности, как и ранее, прогнозируется на середину дня.
Ранее учёные сообщали, что в течение ближайших нескольких часов к нашей планете может приблизиться облако плазмы, образовавшиеся при вспышке на Солнце.