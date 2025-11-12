На Земле наблюдается очень сильная магнитная буря планетарного масштаба

По данным специалистов, текущая геомагнитная обстановка существенно расходится с прогнозами. Ожидалось, что ночью к Земле подойдёт лишь первый, самый слабый, из трёх ожидаемых плазменных выбросов, который должен был вызвать лишь слабые бури уровня G1-G2. Основной пик геомагнитной активности, как и ранее, прогнозируется на середину дня.