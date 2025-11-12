В ХМАО школьников и студентов перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

Из-за большого числа заболевших полностью разобщили школу в Кондинском районе, а также 15 групп в 12-ти детских садах в пяти районах ХМАО. Согласно данным Роспотребнадзора, за неделю с 3 по 9 ноября зарегистрировано 56 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели. При этом на долю детей приходится 46,3% всех заболевших.