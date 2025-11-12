Кто разрешил им летать по тротуарам? В Ташкенте растет число жалоб на доставщиков на самокатах и велосипедах

Реальные инциденты и человеческие травмы.
Один из таких случаев произошел на днях в районе бывшей улицы Новомосковской в Ташкенте: доставщик на самокате сбил 71-летнюю женщину. Пенсионерка получила два перелома и множественные травмы, ей предстоит операция. Как рассказывают родственники, виновник проводил пострадавшую до дома, но затем не стал дожидаться скорую, оставил фальшивый номер телефона и исчез. Теперь семью вынуждена искать свидетелей и самого виновника самостоятельно.
Другие пользователи отмечают, что опасно стало ходить даже на небольшие расстояния, курьеры и просто молодежь на самокатах и велосипедах гоняет по тротуарам, не снижая скорости, и считают, что пешеходы должны сами уступать им дорогу.
«Какой кошмар! Эти доставщики — дикари, ездят как хотят. И со мной был случай: задел доставщик мопедом на пешеходном переходе», — пишет одна из жительниц.
«Сегодня утром я случайно сделала шаг влево и в мой пакет с мусором влетел доставщик, пакет разорван, мусор на тротуаре… Мне еще повезло. Парень на велосипеде с коробкой помчался сломя голову через пешеходный переход перед движущимися машинами, наверно, думал, что я буду за ним гнаться… Я испугалась и его даже не запомнила», — делится другая женщина.
Бесконтрольность и правовой вакуум.
Большинство пользователей едины во мнении: проблему нельзя игнорировать. Многие жалуются, что доставщики чувствуют себя на тротуарах как на собственной трассе, не реагируют на замечания и порой даже хамят пешеходам.
«На замечание отвечают, что им надо уступать дорогу. Уже оборзели, едут по тротуару, да еще и на скорости!» — возмущается еще одна пользовательница.
Отдельная головная боль — это арендованные самокаты и электровелосипеды, которые подростки бросают где попало, мешая проходу и создавая дополнительные риски на пешеходных зонах. При этом часто подростки на них пересекают «зебры» даже не спешиваясь, рискуя своей и чужой безопасностью.
Что делать?
Сегодня очевидно, что городские власти и правоохранительные органы должны срочно вмешаться в ситуацию. Требуется четко прописать в законодательстве, где и с какой скоростью можно ездить на велосипедах, электросамокатах и скутерах.
Без этих изменений число пострадавших будет только расти, а тротуары окончательно превратятся в «полосу препятствий» для обычных пешеходов и родителей с детьми. Город должен быть безопасным для всех, а не трассой для доставки с риском для жизни пешеходов.