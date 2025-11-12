Хабаровский «СКА-Нефтяник» начнёт новый сезон домашним матчем с «Саянами»

Несмотря на уменьшение числа участников чемпионата, соревнования будут проходить по традиционной схеме. На первом этапе команды сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого восемь лучших команд выйдут в «плей-офф». Единственное изменение по сравнению с предыдущими годами заключается в том, что четвертьфинальные и полуфинальные серии будут продолжаться до трех побед одной из команд. Чемпион и обладатель бронзовых медалей также определят победителя в одном матче. И еще одно новшество: команды, занявшие места с 9-го по 12-е в регулярном первенстве, разыграют между собой так называемый «Кубок Надежды», а команды, проигравшие в четвертьфинале, поборются за Кубок ФХМР.