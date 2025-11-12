Хабаровский «СКА-Нефтяник» начнёт новый сезон домашним матчем с «Саянами»

Сегодня в Хабаровске в «Арене “Ерофей” матчем “СКА-Нефтяник” — “Саяны” стартует 34-й чемпионат России среди мужских команд Суперлиги. Игра на домашнем стадионе армейцев начнётся в 19 часов, сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.
Двери спорткомплекса откроются в 17:30, в 18:30 — старт предматчевого шоу. В холле второго этажа будут работать зоны активности. Болельщиков ждут массовый танцевальный флешмоб, игровая зона ЖК Чемпион, интерактивные игры шоу «Вечеринка», раскраска «Нарисуй своего Чемпиона», аквагрим, выступление диджея, флорбол, ворота «Обыграй Жорку» и зона плетения для СВОих.
Как отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяника», с клубом из Хакасии «кабаны» до 12 ноября 2025 года встречались ровно 50 раз. У дальневосточников в этом противостоянии с когда-то грозным соперником 32 победы и 5 ничьих. Разница забитых/пропущенных мячей — 259:138, самые крупные домашние победы над «Саянами» армейцы одержали в 2002 и 2007 году с одинаковым счётом 11:0, в гостях — в 2025-м с итогом 14:4.
— 34-й чемпионат России среди мужских команд Суперлиги по факту — учитывая советский период — национальное первенство будет разыграно уже в 78-й раз, — отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяника». — Нынешний чемпионат проходит в непростых для отечественного хоккея с мячом условиях, из-за финансовых проблем турнирный состав недосчитался сразу двух участников, в том числе иркутского клуба «Байкал-Энергия» и мурманского «Мурмана». Таким образом, в этом сезоне призовые комплекты чемпионата оспорят всего 12 команд.
В межсезонье хабаровский «СКА-Нефтяник» покинули два игрока: защитник Г. Яковлев и нападающий К. Девятых. В команду пришли вратарь А. Прохоров из «Енисея», защитник Н. Коньков из того же клуба и полузащитник К. Бутенко из «Байкал-Энергии». После завершения предварительного этапа Кубка России главным тренером стал Алексей Жеребков, ранее выступавший за хабаровский клуб и работавший тренером. А накануне чемпионата к команде присоединился новый помощник главного тренера Олег Хайдаров, заменивший Игоря Войтовича.
Безусловно, в предстоящем чемпионате от «СКА-Нефтяника» ждут более высокого результата, нежели «бронза», которую армейцы выиграли в предыдущем сезоне. По подбору игроков хабаровская команда, однозначно, считается одной из сильнейших.
Несмотря на уменьшение числа участников чемпионата, соревнования будут проходить по традиционной схеме. На первом этапе команды сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого восемь лучших команд выйдут в «плей-офф». Единственное изменение по сравнению с предыдущими годами заключается в том, что четвертьфинальные и полуфинальные серии будут продолжаться до трех побед одной из команд. Чемпион и обладатель бронзовых медалей также определят победителя в одном матче. И еще одно новшество: команды, занявшие места с 9-го по 12-е в регулярном первенстве, разыграют между собой так называемый «Кубок Надежды», а команды, проигравшие в четвертьфинале, поборются за Кубок ФХМР.