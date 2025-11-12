Активисты ворвались на климатический саммит ООН в Бразилии и побили охранников

В бразильском городе Белен группа активистов, среди которых были представители коренных народов, прорвалась на конференцию ООН по изменению климата (COP-30), сообщили журналисты Reuters. Участники акции заявили, что их цель — привлечь внимание к проблемам захвата и разрушения природных территорий.
По словам лидера общины Тупинамба Жилмара, протестующие требовали защитить земли коренных народов от агробизнеса, нефтедобычи, нелегальных шахт и вырубки лесов. Многие из них держали плакаты с лозунгом «Наша земля не продается».
Активисты ворвались в здание, сбив дверь с петель и прорвавшись в зону, доступ в которую имеют только аккредитованные участники конференции. После этого охрана смогла оттеснить протестующих и заблокировать вход, используя мебель.
По данным агентства, в ходе инцидента пострадали два сотрудника охраны. Одного ударили тяжелой палкой, второго с травмами живота увезли на инвалидной коляске.
Ранее в столице Южной Кореи Сеуле сторонники президента страны Юн Сок Ёля после выдачи ордера на его арест в знак протеста разбили окна суда, ворвались в здание и устроили там погром.