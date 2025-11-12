Почему тела пропавшей семьи Усольцевых не нашли в тайге: ответ судмедэксперта

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге Красноярского края, до сих пор не могут обнаружить по нескольким возможным причинам. Как рассказал aif.ru судмедэксперт, полковник медицинской службы МО РФ в запасе Александр Аулов, останки могли быть укрыты снегом, уничтожены животными, либо же люди могли самостоятельно уйти из района поисков.