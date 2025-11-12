Почему тела пропавшей семьи Усольцевых не нашли в тайге: ответ судмедэксперта

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге Красноярского края, до сих пор не могут обнаружить по нескольким возможным причинам. Как рассказал aif.ru судмедэксперт, полковник медицинской службы МО РФ в запасе Александр Аулов, останки могли быть укрыты снегом, уничтожены животными, либо же люди могли самостоятельно уйти из района поисков.
Аулов перечислил три основных сценария, объясняющих отсутствие находок. При первом варианте, тела пропавших могли быть полностью скрыты снежным покровом — в этом случае обнаружить их станет возможным только после весеннего таяния снегов.
Второй вариант предполагает, что если снег не укрыл останки, то дикие животные могли обглодать их. В такой ситуации установить личность погибших удастся исключительно с помощью ДНК-экспертизы.
Третий сценарий, который также нельзя исключать, по словам эксперта, заключается в том, что члены семьи не погибли, а самостоятельно покинули место происшествия и направились в неизвестном направлении.
Напомним, что 28 сентября супруги Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в туристический поход к урочищу Буратинка. После выхода на маршрут связь с семьей прервалась.