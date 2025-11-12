90 лет со дня рождения легендарной Людмилы Гурченко

Сегодня, 12 ноября, легендарной актрисе театра и кино, певице, композитору Людмиле Гурченко, народной артистки СССР, исполнилось бы 90 лет. Её талантом восхищались миллионы, она была объектом преклонения и восторга. Пройдя через периоды славы и забвения, Гурченко сумела вернуться на самую вершину с триумфом. Её необыкновенная харизма позволяла одной лишь улыбкой покорять сердца, но порой могла она могла обескуражить резким словом. Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. Уже в юном возрасте проявила интерес к искусству, активно участвуя в театральных постановках и музыкальных мероприятиях. Ранние годы Людмилы Гурченко совпали с периодом оккупации во время Великой Отечественной войны. Ее отец отправился на фронт, а сама девочка осталась с матерью в оккупированном немцами Харькове. Людмила Марковна впоследствии вспоминала, что даже в военное время не прекращала петь, так сильна была ее любовь к музыке. Ей удалось пережить обстрелы, бомбежки и голод, дождаться освобождения Харькова и возвращения отца, который дошел до самого Берлина. В 1953 году она поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). После окончания учебы начала работать в Театре-студии киноактера, который сейчас известен как «Мастерская “12” Никиты Михалкова». Позже актриса стала выступать на сцене театра «Современник», где в полной мере проявился ее драматический талант. Еще в студенческие годы она впервые появилась на экране, сыграв роль в фильме «Дорога правды».Однако настоящую известность ей принесла роль Наташи в музыкальной комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» (1956), благодаря которой Гурченко стала настоящей звездой советского кинематографа. За свою творческую карьеру актриса снялась более чем в ста фильмах, среди которых особенно выделяются «Соломенная шляпка», «Двадцать дней без войны», «Пять вечеров», «Полеты во сне и наяву», «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих» и др. Её творчество оставило неизгладимый след в истории российского искусства, став.