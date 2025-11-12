Президент Колумбии приостановил обмен разведывательной информацией с США

Президент Колумбии Густаво Петро распорядился приостановить обмен разведывательной информацией со спецслужбами Соединенных Штатов. Такое решение он принял на фоне ударов ВМС США по катерам в Карибском море.
— Отдан приказ всем уровням разведки сил общественной безопасности приостановить передачу информации и другие формы взаимодействия с американскими структурами. Эта мера будет сохраняться, пока продолжаются ракетные атаки на катера в Карибском море. Борьба с наркотрафиком должна быть подчинена правам человека народов Карибского региона, — написал Петро на своей странице в социальной сети X.
11 ноября появилась информация, что Британия также приостановила обмен разведывательной информацией с Соединенными Штатами на фоне американских ударов по кораблям в Карибском регионе. По данным зарубежных журналистов, Великобритания не хочет быть соучастником ударов США, считая их незаконными.
В СМИ также появилась информация, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает три варианта военной операции против Венесуэлы с целью свержения действующего лидера Николаса Мадуро.