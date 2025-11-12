На опасном повороте на Острогожск с воронежской трассы изменили схему движения

В Воронежской области на 210-м километре федеральной трассы Р-298 «Курск — Воронеж» введена новая схема организации дорожного движения. Изменения касаются перекрестка с региональной дорогой «Воронеж — Луганск» и направлены на повышение безопасности на этом аварийно-опасном участке. В народе он известен, как «Острогожский поворот».
Поводом для преобразований стала тревожная статистика: за 10 месяцев 2025 года на данном перекрестке произошло 11 ДТП, в которых один человек погиб и 18 получили ранения. Мероприятия включают изменение режима работы светофора и запрет левоповоротных маневров, которые часто становились причиной аварий.
Согласно новой схеме, согласованной с ГАИ по Воронежской области, въезд со стороны Воронежа на дорогу до Острогожска теперь возможен только в прямом направлении. Для того чтобы безопасно изменить маршрут, водителям необходимо воспользоваться разворотной петлей, расположенной на 208-м км трассы Р-298.
ФКУ «Упрдор “Москва-Харьков” просит автомобилистов учитывать эти изменения при планировании поездок. Сообщить о дорожной обстановке можно круглосуточно по телефону: