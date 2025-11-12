На опасном повороте на Острогожск с воронежской трассы изменили схему движения

Поводом для преобразований стала тревожная статистика: за 10 месяцев 2025 года на данном перекрестке произошло 11 ДТП, в которых один человек погиб и 18 получили ранения. Мероприятия включают изменение режима работы светофора и запрет левоповоротных маневров, которые часто становились причиной аварий.