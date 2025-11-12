Роспотребнадзор назвал кашель и озноб симптомами пневмонии

Кашель, повышение температуры, озноб, затрудненное дыхание, повышенная потливость и общее недомогание могут указывать на развитие пневмонии. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, отметив, что болезнь требует своевременного обращения к врачу.
В ведомстве объяснили, что пневмония — это воспаление легочной ткани, которое чаще всего вызывают бактерии, вирусы или грибки. Заболевание может развиваться как самостоятельно, так и быть осложнением других инфекций.
Особенно тяжело болезнь протекает у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что наиболее эффективной профилактикой является вакцинация против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша.
Кроме того, специалисты напомнили о необходимости соблюдать элементарные меры профилактики: регулярно проветривать помещения, поддерживать чистоту, укреплять иммунитет и не откладывать визит к врачу при первых симптомах недомогания, передает РИА Новости.
