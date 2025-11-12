Жительница Ростовской области лишилась семисот тысяч рублей из-за мошенников

Жительница Волгодонского района лишилась 700 тысяч рублей из-за мошенников. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.
В начале сентября 45-летней женщине позвонил «инвестиционный специалист» и предложил способ быстрого заработка. Она согласилась, после чего установила специализированное приложение и пополнила брокерский счет на 4 000 рублей.
Под руководством «специалиста» дончанка стала покупать и продавать различные акции. Куратор присылал ей графики, которые показывали, как растет ее доход. Однако для увеличения прибыли требовалось пополнять брокерский счет. Женщина делала это со своей банковской карты на реквизиты, которые ей указывал лже-специалист. В течение двух месяцев она перевела все свои накопления, а когда потребовались новые вложения, оформила несколько кредитов.
Когда женщина решила вывести все средства с виртуального счета, ей предложили оформить новый заем. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Всего она потеряла около 700 000 рублей.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.
