Жительница Ростовской области лишилась семисот тысяч рублей из-за мошенников

Под руководством «специалиста» дончанка стала покупать и продавать различные акции. Куратор присылал ей графики, которые показывали, как растет ее доход. Однако для увеличения прибыли требовалось пополнять брокерский счет. Женщина делала это со своей банковской карты на реквизиты, которые ей указывал лже-специалист. В течение двух месяцев она перевела все свои накопления, а когда потребовались новые вложения, оформила несколько кредитов.