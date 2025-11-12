Ученые зафиксировали мощнейшую магнитную бурю: три плазменных облака столкнулись на подлете к Земле

Ученые констатируют, что реальная геомагнитная ситуация выглядит необъяснимо отличающейся от прогнозировавшейся. Согласно их данным, к планете движутся три выброса от произошедших ранее солнечных вспышек. Ночью должен был прийти только первый, самый слабый из них, и вызвать бурю уровня G1-G2.