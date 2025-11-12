Ричмонд
Ученые зафиксировали мощнейшую магнитную бурю: три плазменных облака столкнулись на подлете к Земле

ИКИ РАН: Очень сильная магнитная буря началась на Земле.

Источник: Комсомольская правда

На Земле началась очень сильная магнитная буря, достигшая практически максимального уровня G5. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Как отмечают специалисты, планетарное по масштабам явление регистрируется средствами контроля геомагнитной обстановки. Его причиной стал приход к Земле первого из трех плазменных облаков, которые ожидались в течение текущих суток на фоне экстремального роста вспышечной активности Солнца в последние дни.

Ученые констатируют, что реальная геомагнитная ситуация выглядит необъяснимо отличающейся от прогнозировавшейся. Согласно их данным, к планете движутся три выброса от произошедших ранее солнечных вспышек. Ночью должен был прийти только первый, самый слабый из них, и вызвать бурю уровня G1-G2.

Исследователи предложили возможное объяснение аномалии: движущееся последним облако плазмы от вчерашней вспышки — самой сильной в этом году — из-за рекордных скоростей догнало распространявшиеся впереди более медленные плазменные облака. Сейчас оно толкает и сдавливает их, что резко увеличивает температуру, плотность и магнитные характеристики всей системы.

Пик воздействия, как добавили в лаборатории, должен совпасть с приходом плазмы от третьей вспышки и по-прежнему прогнозируется на середину текущих суток.

Немногим ранее ученые публиковали пугающий прогноз. Сообщалось, что Земля столкнется с объединенным облаком плазмы. Оно образуется из двух отдельных частей, слившихся в единое целое. Именно из-за этого произойдет магнитная буря 11−12 ноября.