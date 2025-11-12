МО Турции заявило о 20 погибших при крушении самолёта C-130 в Грузии

Министерство обороны Турции официально подтвердило гибель 20 военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules на территории Грузии. Ведомство также опубликовало их имена и воинские звания.
«Наши доблестные воины погибли в результате крушения военного самолёта C-130 на грузино-азербайджанской границе. От своего имени и от имени Министерства национальной обороны выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших», — написал глава Минобороны Турции Яшар Гюлер в соцсети X*.
Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование причин авиакатастрофы будет проведено с особой тщательностью.
Ранее газета Türkiye писала, что борт мог разбиться из-за внешнего вмешательства.
