МО Турции заявило о 20 погибших при крушении самолёта C-130 в Грузии

Опубликованы имена и звания погибших турецких военных.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны Турции официально подтвердило гибель 20 военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules на территории Грузии. Ведомство также опубликовало их имена и воинские звания.

«Наши доблестные воины погибли в результате крушения военного самолёта C-130 на грузино-азербайджанской границе. От своего имени и от имени Министерства национальной обороны выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших», — написал глава Минобороны Турции Яшар Гюлер в соцсети X*.

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование причин авиакатастрофы будет проведено с особой тщательностью.

Ранее газета Türkiye писала, что борт мог разбиться из-за внешнего вмешательства.

* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

