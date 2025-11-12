Небосвод окрасился в розовый и зеленый цвета: обрушившаяся на Землю геомагнитная буря вызвала в Башкирии северное сияние

Сегодня утром, 12 ноября, жители Башкирии стали свидетелями редкого для региона природного явления — северного сияния. Завораживающее зрелище было вызвано мощной магнитной бурей, обрушившейся на Землю 11−12 ноября.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря планетарного масштаба почти достигла высшего уровня G5. Как сообщают специалисты, текущий уровень события составляет G4.66, не дотянув до максимального значения всего ⅓ балла.
Сильные возмущения магнитного поля планеты, связанные со вспышками на Солнце, создали условия для наблюдения полярного сияния в средних широтах. По прогнозам ученых, сильные магнитные бури продолжатся в течение всего дня 12 ноября, а также завтра, 13 ноября, что может привести к повторению уникального оптического явления в небе над республикой.
