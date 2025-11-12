В МВД сообщили, что мошенническая схема с конкурсами меняется

Мошенники меняют одну из своих традиционных схем, в рамках которой призывают жертв «проголосовать в детском конкурсе», механизм обмана включает сразу несколько элементов, сообщило Главное управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Вместо одной наивной просьбы мошенники строят многоэтапную подделку: клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени “группу поддержки”, пишут убедительный продающий текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность», — отметило региональное подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.
Создав видимость доверия, аферисты приглашают в группу реальных пользователей, но ограничивают для них возможность оставлять сообщения. Преступники стремятся к тому, чтобы жертва перешла по размещённой ссылке, которая оказывается фишинговой.
В рамках этой схемы мошенники используют социальное подтверждение и снижение бдительности. После получения доступа к аккаунту жертвы они похищают средства или загружают вредоносные программы.
Напомним, ранее сообщалось, что аферисты выдают себя за работодателей и убеждают соискателей оформлять кредитные карты. Они просят жертв переводить денежные средства с этих банковских продуктов на другие счета якобы в рабочих целях. В итоге соискатели лишаются денег и не получают работы.