В МВД сообщили, что мошенническая схема с конкурсами меняется

Напомним, ранее сообщалось, что аферисты выдают себя за работодателей и убеждают соискателей оформлять кредитные карты. Они просят жертв переводить денежные средства с этих банковских продуктов на другие счета якобы в рабочих целях. В итоге соискатели лишаются денег и не получают работы.