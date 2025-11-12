Озеро Петровское в Тарском районе включено в перечень объектов туристического интереса

Администрация Тарского района предложила рассмотреть для включения в перечень земельный участок площадью 80 309 кв. м с кадастровым номером 55:27:200305:144, расположенный вблизи озера и относящийся к категории «земли населённых пунктов». После анализа характеристик и голосования участок одобрен как потенциально пригодный для освоения и привлечения инвестиций в сферу сельского туризма.