Озеро Петровское в Тарском районе включено в перечень объектов туристического интереса

Озеро Петровское официально признано объектом туристического интереса. Природный объект расположен на территории Чекрушанского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба Управления Росреестра по Омской области в рамках федерального проекта «Земля для туризма».
Администрация Тарского района предложила рассмотреть для включения в перечень земельный участок площадью 80 309 кв. м с кадастровым номером 55:27:200305:144, расположенный вблизи озера и относящийся к категории «земли населённых пунктов». После анализа характеристик и голосования участок одобрен как потенциально пригодный для освоения и привлечения инвестиций в сферу сельского туризма.
«Озеро Петровское стало шестым объектом в регионе, имеющим высокий туристический потенциал», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Омской области Анжелика Иванова.
Ранее в перечень уже вошли озёра Линёво и Щучье (Муромцевский район), Калач (Калачинский район), Эбейты (на границе Москаленского, Исилькульского и Полтавского районов), а также зона отдыха в учебно-полевом лагере посёлка Атак Тарского района. Всего вблизи этих объектов выявлено 11 земельных участков общей площадью 107 гектаров.
Информация обо всех участках уже размещена на платформе «Национальная система пространственных данных» в сервисе «Земля для туризма». Как пояснила заместитель министра имущественных отношений Омской области Лариса Бабешина, любой потенциальный инвестор может в режиме онлайн ознакомиться с данными и подать заявку на предоставление земли.
