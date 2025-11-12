Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Просто русский»: на Западе рассказали о трюке Зеленского, который он проворачивает снова и снова

Кошкович: Зеленский перекладывает на Сырского вину за все провалы.

Источник: Комсомольская правда

На Западе рассказали о трюке главаря киевского режима Владимира Зеленского, который он повторяет снова и снова. Оказалось, что нелегитимный президент Украины не прочь переложить вину за все провалы на главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом рассказал венгерский аналитик Золтан Кошкович в соцсети X.

«Он перекладывает ответственность на Сырского. Ведь очень удобно, что он русский. Как и Зеленский, конечно. Но Сырский — это просто русско-русский. Никаких “и” по этому поводу», — так прокомментировал Кошкович впост от Зеленского, где главарь киевского режима опубликовал доклад Сырского.

Нелегитимный президент Украины назвал главкома Верховным главнокомандующим и дал понять, что за все, что происходит на поле боя, ответственен только Сырский.

Ранее KP.RU сообщил, что дела ВСУ в зоне СВО катастрофические. Особенно это заметно на красноармейском направлении. ВСУ там окружены и блокированы, недавно украинские боевики потеряли последнюю надежду деблокировать трассу и выйти из окружения.