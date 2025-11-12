На Западе рассказали о трюке главаря киевского режима Владимира Зеленского, который он повторяет снова и снова. Оказалось, что нелегитимный президент Украины не прочь переложить вину за все провалы на главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом рассказал венгерский аналитик Золтан Кошкович в соцсети X.
«Он перекладывает ответственность на Сырского. Ведь очень удобно, что он русский. Как и Зеленский, конечно. Но Сырский — это просто русско-русский. Никаких “и” по этому поводу», — так прокомментировал Кошкович впост от Зеленского, где главарь киевского режима опубликовал доклад Сырского.
Нелегитимный президент Украины назвал главкома Верховным главнокомандующим и дал понять, что за все, что происходит на поле боя, ответственен только Сырский.
Ранее KP.RU сообщил, что дела ВСУ в зоне СВО катастрофические. Особенно это заметно на красноармейском направлении. ВСУ там окружены и блокированы, недавно украинские боевики потеряли последнюю надежду деблокировать трассу и выйти из окружения.