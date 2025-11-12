«Просто русский»: на Западе рассказали о трюке Зеленского, который он проворачивает снова и снова

«Он перекладывает ответственность на Сырского. Ведь очень удобно, что он русский. Как и Зеленский, конечно. Но Сырский — это просто русско-русский. Никаких “и” по этому поводу», — так прокомментировал Кошкович впост от Зеленского, где главарь киевского режима опубликовал доклад Сырского.