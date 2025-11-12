Ричмонд
Впервые в истории из Хабаровска полетят прямые рейсы в Шанхай

Новый международный маршрут позволит жителям края быстрее добираться до крупнейшего города Китая.

Источник: Freepik

В Хабаровском крае из международного аэропорта стартуют прямые регулярные рейсы в Шанхай — крупнейший город Китая, сообщает телеграм-канал Международный аэропорт Хабаровск.

Полёты запланированы с 24 декабря и будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Время в пути до пункта назначения составит около 4 часов. Вылеты из Хабаровска назначены на поздний вечер, что позволит пассажирам максимально использовать день перед перелётом.

Шанхай известен как крупный туристический, деловой и транспортно-логистический узел. Город привлекает путешественников впечатляющей архитектурой, набережной Вайтань, парками и садами, историческим Старым городом, современными бизнес-центрами и Диснейлендом. Прямое авиасообщение с Хабаровском значительно облегчает планирование стыковок в другие страны, а также делает Шанхай удобным пунктом самостоятельного путешествия.

Стоимость билетов на новый маршрут начинается от 27 000 рублей туда/обратно.

Новый международный рейс открывает для жителей Хабаровского края новые возможности для деловых поездок и путешествий, а также способствует развитию транспортного и туристического потенциала региона.