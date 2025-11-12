В Новосибирске разработали ПО для ремонта опор ЛЭП

Одно из важных условий обеспечения стабильного электроснабжения — контроль фактического технического состояния опор воздушных линий электропередачи (ВЛ), особенно это касается конструкций, которые служат 35−40 лет. Как правило, диагностикой состояний опор ЛЭП занимаются специалисты, которые раз в шесть лет снимают около 20 параметров: степень деформации уголков, повреждение изоляторов, ослабление крепления опоры к фундаменту, крен конструкции и т.д.