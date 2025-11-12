Росреестр и Народный фронт отправят 16 машин на СВО

Во вторник, 11 ноября, омское отделение Народного фронта получило 16 автомобилей от областного управления Росреестра по Омской области. Они отправятся в войска в зоне СВО.
Из переданных авто 11 это «Нива», три — УАЗ, две — «Лада-Ларгус». По уточнению представителей НФ, они предназначены для использования на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях для повышения мобильности и выполнения боевых задач на передовой.
Руководитель регионального отделения Народного фронта Сюзанна Егиян пояснила, что это уже вторая партия машин, переданная управлением Росреестра на нужды СВО через фонд Народного фронта «Все для Победы!».
«Ранее в этом году на фронт были отправлены три единицы техники: автомобили “Газель”, Ford и Toyota Camry. Сегодня мы приняли 16 машин, которые будут направлены на Донецкое, Луганское и Запорожское направления для наших подшефных подразделений», — уточнила она.
Врио руководителя областного управления Росреестра Сергей Лапуста подчеркнул, что его ведомство поддерживает в меру своих сил СВО с самого начала. Это выражается не только в технике, но и в волонтерской и гуманитарной работе.
Народный фронт выразил благодарность управлению за предоставленные технику и поддержку и заявил о продолжении работы по обеспечению фронта всеми необходимыми ресурсами.
Ранее мы сообщали, что семья омских медиков Быструшкиных передала на нужды СВО модернизированный автомобиль.