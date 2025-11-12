Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Турции назвало точное число погибших при крушении самолета C-130 в Грузии

Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военных при крушении самолета в Грузии.

Источник: Комсомольская правда

Военно-транспортный самолет C-130 ВС Турции потерпел крушение в приграничном с Азербайджаном районе Грузии. Как сообщило Министерство национальной обороны страны, в результате катастрофы погибли все 20 военнослужащих, находившихся на борту.

Ведомство опубликовало официальное заявление и список погибших в социальной сети X. По данным военного руководства, поисково-спасательная операция и расследование обстоятельств инцидента начались в 06:30 утра в тесной координации с грузинскими властями.

«В результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на границе Грузии и Азербайджана 11 ноября погибли 20 находившихся на его борту наших военнослужащих», — говорится в сообщении.

Прежде министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направил официальное письмо главе военного ведомства Турции Яшару Гюлеру. Министр от имени азербайджанской стороны выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих.