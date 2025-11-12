В Новом Ташкенте стартовало строительство стадиона на 55 тысяч мест

«Стадион будет возведен в соответствии со всеми требованиями ФИФА и станет одним из крупнейших и самых технологичных футбольных объектов Азии. Сооружение будет работать не только для чемпионата мира U-20 в 2027 году, но и станет драйвером развития всего узбекского футбола и молодежного спорта на десятилетия вперед», — говорилось на мероприятии по случаю начала строительства.