В Новом Ташкенте стартовало строительство стадиона на 55 тысяч мест

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии закладки первого камня строительства крупного футбольного стадиона в Новом Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается, в настоящее время в регионах страны функционируют 75 больших и 302 мини-стадиона. В 2017 году в стране было всего 3 футбольных поля, отвечающих требованиям ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации, а сегодня их число превысило 10.
В Юкоричирчикском районе завершено строительство современного Национального футбольного центра. Более 65 тысяч юных спортсменов занимаются футболом в специализированных школах, куда привлечены тренеры и специалисты по спортивной медицине из ведущих зарубежных клубов.
Сегодня 20 узбекских футболистов выступают в престижных зарубежных клубах. Их совокупная трансферная стоимость превышает $60 млн, а защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов стал самым дорогим футболистом Азии.
Президент также сообщил, что во время недавнего визита в Узбекистан президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил уделяемое внимание футболу, созданную инфраструктуру и коренные изменения, произошедшие в узбекском футболе.
Глава государства напомнил, что 2 октября Совет ФИФА принял решение о проведении чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет в 2027 году в Узбекистане и Азербайджане. В каждой стране матчи чемпионата пройдут на трех стадионах. Финал и полуфиналы должны проводиться на стадионе вместимостью более 50 тысяч зрителей — это одно из требований ФИФА.
«Поэтому мы начинаем строительство важного для отечественного футбола объекта — стадиона в Новом Ташкенте. Почему для этого проекта стоимостью 100 миллионов долларов выбран Новый Ташкент? Потому что Новый Ташкент станет центром возможностей и передовых идей», — отметил Мирзиёев.
Новый стадион будет интегрирован в природную среду и построен на принципах «зеленой энергии», «умного управления» и создания комфортной городской среды.
«Стадион будет возведен в соответствии со всеми требованиями ФИФА и станет одним из крупнейших и самых технологичных футбольных объектов Азии. Сооружение будет работать не только для чемпионата мира U-20 в 2027 году, но и станет драйвером развития всего узбекского футбола и молодежного спорта на десятилетия вперед», — говорилось на мероприятии по случаю начала строительства.
Также в рамках подготовки к чемпионату будет утверждена государственная программа, в которой определят задачи по инфраструктуре, транспорту, гостиничному сервису, медицине и волонтерскому движению.
«Фундамент стадиона Нового Ташкента, который мы закладываем сегодня, — это основа наших побед завтра. Уверен, этот стадион станет источником вдохновения для молодежи, символом гордости народа и большим подарком миллионам болельщиков», — сказал глава государства.
В завершение мероприятия президент заложил капсулу в фундамент и дал старт строительству стадиона.