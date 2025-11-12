Объяснено, что даже «нормальное» давление в 30 лет может привести к инфаркту

Люди в возрасте около 30 лет рискуют столкнуться с инфарктом или инсультом в будущем, даже если их давление считается нормальным.
Исследование учёных из Университетского колледжа Лондона показало, что слишком высокое или быстро растущее давление в молодом возрасте снижает приток крови к сердцу в старости. Работу опубликовали в журнале Circulation: Cardiovascular Imaging.
Учёные изучили данные участников, родившихся в марте 1946 года, за которыми наблюдали всю жизнь. Давление измеряли в 36, 43, 53, 62, 69 и 77 лет. Оказалось, что чем выше давление в эти годы, тем слабее кровоток в сердце в старости. Даже повышение давления на 10 единиц между 36 и 69 годами уменьшало приток крови к сердцу на 6%, а между 43 и 63 годами — на 9−12%. Это относится даже к показателям, которые формально не считаются высоким давлением.
Учёные заметили, что у людей, чьё давление держалось выше нормы десятилетиями, риск сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности в старости был значительно выше. Например, если давление выросло на 10 единиц и оставалось таким с 36 до 77 лет, приток крови к сердцу к старости снижался примерно на 11%, а риск серьёзных проблем с сердцем увеличивался на треть.
Авторы отмечают, что вред начинается задолго до появления симптомов. Даже небольшие, но постоянные повышения давления постепенно портят сосуды и ослабляют сердце. Поэтому врачи советуют не ждать, пока давление станет «высоким», а следить за его изменениями с молодости. При необходимости стоит скорректировать питание, больше двигаться и контролировать показатели у врача.
Исследователи считают, что давление нужно измерять регулярно, начиная как минимум с 18 лет, а не полагаться только на случайные проверки. Это поможет вовремя заметить рост показателей и предотвратить болезни сердца и сосудов в будущем.
