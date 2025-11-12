Объяснено, что даже «нормальное» давление в 30 лет может привести к инфаркту

Учёные изучили данные участников, родившихся в марте 1946 года, за которыми наблюдали всю жизнь. Давление измеряли в 36, 43, 53, 62, 69 и 77 лет. Оказалось, что чем выше давление в эти годы, тем слабее кровоток в сердце в старости. Даже повышение давления на 10 единиц между 36 и 69 годами уменьшало приток крови к сердцу на 6%, а между 43 и 63 годами — на 9−12%. Это относится даже к показателям, которые формально не считаются высоким давлением.