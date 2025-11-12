В Иркутской области уточнят правила получения земли многодетными семьями

Поправки конкретизируют, какие многодетные семьи имеют право на бесплатный участок. Для этого семья должна соответствовать условиям нового закона о многодетных, а также дополнительным критериям. Среди них — постоянное проживание в муниципалитете, где подается заявление, и отсутствие факта получения земли или денежной компенсации взамен нее ранее. Также возраст детей в семье на момент подачи заявления должен быть не менее 18 лет (или 23 лет, если ребенок учится очно).