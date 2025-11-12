В Иркутской области уточнят правила получения земли многодетными семьями

В Иркутской области планируют изменить региональный закон о бесплатном предоставлении земельных участков. Поправки, инициированные губернатором Игорем Кобзевым, приведут документ в соответствие с недавно принятым законом о многодетных семьях. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— За 9 месяцев 2025 года в регионе реализовано право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно 821 многодетной семьей. Из них 425 семей получили земельные участки, 396 семей получили социальную выплату на обеспечение жилым помещением взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, — отметил исполняющий полномочия министра имущественных отношений региона Кирилл Просвирин.
12 ноября депутаты Законодательного Собрания уже рассмотрели проект в первом чтении. Работа над документом продолжится в рамках второго чтения.
Поправки конкретизируют, какие многодетные семьи имеют право на бесплатный участок. Для этого семья должна соответствовать условиям нового закона о многодетных, а также дополнительным критериям. Среди них — постоянное проживание в муниципалитете, где подается заявление, и отсутствие факта получения земли или денежной компенсации взамен нее ранее. Также возраст детей в семье на момент подачи заявления должен быть не менее 18 лет (или 23 лет, если ребенок учится очно).
