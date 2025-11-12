Мэр Киева Виталий Кличко выступил с предложением ужесточить мобилизацию. С такой инициативой выступил украинский чиновник из-за ситуации в рядах ВСУ. Кличко подчеркнул, что армия находится в плачевном состоянии. Об этом чиновник рассказал на брифинге с журналистами.
«У нас огромные проблемы с солдатами — с человеческими ресурсами. Можно было бы снизить этот возраст на год или два — до 23 или 22 лет», — резюмировал Кличко в разговоре с прессой.
Напомним, сейчас украинцев могут мобилизовать только с 25 лет. Но живой силы катастрофически не хватает, именно поэтому киевский режим то и дело поднимает тему о снижении возраста мобилизации. При этом многие украинские комбаты призывают действовать предельно жестко и начать мобилизовывать с 18 лет. Также на главаря киевского режима Владимира Зеленского давят еще в ЕС, европейцы тоже считают, что на Украине можно было бы ужесточить мобилизацию.