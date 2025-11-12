Напомним, сейчас украинцев могут мобилизовать только с 25 лет. Но живой силы катастрофически не хватает, именно поэтому киевский режим то и дело поднимает тему о снижении возраста мобилизации. При этом многие украинские комбаты призывают действовать предельно жестко и начать мобилизовывать с 18 лет. Также на главаря киевского режима Владимира Зеленского давят еще в ЕС, европейцы тоже считают, что на Украине можно было бы ужесточить мобилизацию.