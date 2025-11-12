Два предприятия в Хабаровском крае лишили лицензий на продажу алкоголя

В условиях моратория Хабаровский край стал одним из первых регионов России, внедривших эффективный механизм лишения лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в судебном порядке, сообщает пресс-служба ГУ регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. Осенью состоялись соответствующие решения арбитражного суда в отношении двух предприятий региона.
«Одно из предприятий, расположенное в Хабаровске, работало круглосуточно под прикрытием статуса заведения общественного питания, фактически являясь обычной торговой точкой. Второе, в Комсомольске-на-Амуре, продавало алкоголь со стороны подъезда жилого дома, напрямую нарушая запрет законодателя», — говорится в сообщении.
Начальник главного управления Сергей Распутин отметил, что одним из наиболее острых вопросов в сфере розничной продажи алкоголя остается проблема так называемых «наливаек» — организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, фактически работающих как круглосуточный магазин в отсутствии оборудованных залов обслуживания, туалетных комнат и меню. Он также отметил, что проблема была озвучена депутатам краевой Думы, и в качестве решения предложил распространение практики лишения лицензий при обращении в суд.
Проверяя обе ситуации, инспекторы ведомства выявили серьезные отклонения от требований закона, поэтому и обратились в Арбитражный суд Хабаровского края. Суд, согласившись с контрольным органом, лицензии аннулировал. Такой подход призван минимизировать негативные последствия чрезмерного потребления алкоголя, особенно среди молодых людей. При этом добросовестных предпринимателей это не коснется, позволив конкурировать на рынке, соблюдая все требования закона.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в первую неделю сентября инспекторы главного управления регионального госконтроля пресекли факт незаконной ночной продажи алкоголя в многоквартирном жилом доме краевого центра. Всего проверки прошли в 7 многоквартирных домах города. Поводом для проверки послужили обращения жителей о нарушении режима тишины и общественного порядка в ночное время.