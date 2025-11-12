Два предприятия в Хабаровском крае лишили лицензий на продажу алкоголя

Начальник главного управления Сергей Распутин отметил, что одним из наиболее острых вопросов в сфере розничной продажи алкоголя остается проблема так называемых «наливаек» — организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, фактически работающих как круглосуточный магазин в отсутствии оборудованных залов обслуживания, туалетных комнат и меню. Он также отметил, что проблема была озвучена депутатам краевой Думы, и в качестве решения предложил распространение практики лишения лицензий при обращении в суд.